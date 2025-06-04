16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Eifman Balesi ile Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali, St. Petersburg Eifman Balesi tarafından sahnelenen 'Rus Hamlet' eseriyle sona erdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde büyük bir yankı uyandıran eser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi''nde sanatseverlerle buluştu ve izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, festivalin 20 binden fazla seyirciye ulaştığının altını çizdi. Eifman Balesi'nin çalışmalarına değinen Sağtürk, 'Rus Hamlet' eseri hakkında bilgi verdi.

Ünlü Rus koreograf Boris Eifman, eserinde bir hükümdarın içsel çatışmalarını, çevresindeki entrikaları ve kaçınılmaz yıkımını anlatıyor. Psikolojik derinliğiyle dikkat çeken koreografi, sahnede çarpıcı bir şekilde hayat buldu.

Eserde 'İmparatoriçe' rolünde Elizaveta Khokhlova, 'Veliaht' rolünde Philipp Arzhanov, 'İmparatoriçenin Gözdesi' rolünde Igor Subbotin, 'Veliahtın Eşi' rolünde Mara Tudose, 'Veliahtın babası' ve 'Hayalet' rolünde ise Vasily Vanzhula sahnede yer aldı.

Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak tarih ve kurmacayı eserinde harmanlıyor. 'Rus Hamlet', Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müzik devlerinin eserleriyle de renklendirildi.

Eserin dekor ve kostüm tasarımına Vyacheslav Okunev, ışık tasarımına ise Alexander Sivaev ve Boris Eifman imza attı.

Festival 20 bin kişiye Ulaştı

AKM Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi gibi çeşitli mekanlarda sanatseverlere ulaşan festivalde, dünya sahnelerinde yer alan yabancı konuk sanatçılar ve toplulukların sahneledikleri toplam 11 eserin 20 temsili gerçekleştirildi.

Gala Konseri ile açılışını yapan festivalde, 'Külkedisi Çocuk Operası' prömiyeri, 'Saygun'a Saygı Konseri', 'Gilgameş Operası'nın dünya prömiyeri, çocuklara yönelik 'Bale Dünyası', 19 Mayıs'a özel 'Bütün Umudum Gençliktedir Konseri', 'Sultans of the Opera Konseri', Konuk Topluluk Sofya Opera ve Balesi'nin sahnelediği 'Elektra Operası', dünya prömiyeri ile modern dans 'Deliriyum', Rus konuk topluluk St. Petersburg Eifman Balesi'nin sahnelediği 'Anna Karenina' ve 'Rus Hamlet' izleyiciyle buluştu. Festival etkinliklerini 20 bin kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali", St. Petersburg Eifman Balesi tarafından sahnelenen "Rus Hamlet" eseriyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali", St. Petersburg Eifman Balesi tarafından sahnelenen "Rus Hamlet" eseriyle sona erdi.