Manisa Demirci'de Şarampole Devrilen Otomobil: 88 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Demirci-Selendi yolunda kontrolden çıkan 45 PR 683 plakalı otomobil şarampole devrildi; sürücü Nebi E. (88) itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 20:40
Kaza Detayları

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Demirci-Selendi yolunun 5. kilometresinde seyir halindeyken kontrolden çıkan 45 PR 683 plakalı otomobil, sürücüsü Nebi E. (88) yönetiminde yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarma ve Sonrası

Olay yerinde güvenliği sağlamak amacıyla jandarma ekipleri kurtarma çalışmaları süresince yolu ulaşıma kapattı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Nebi E. tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

