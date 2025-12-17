Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede

Bilecik’te 15 gün arayla bıçaklama ve cinayet: Şüpheli adliyede

Olayın ayrıntıları

Olay, dün gece Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, karın bölgesinden aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybeden şahsın Suriye uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi.

Soruşturma ve gözaltı

Olayın aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışmalar kısa sürede sonuç verdi. Yürütülen titiz ve kapsamlı soruşturmalar sonucunda, olayın şüphelisi olarak Fırat Yakut (2007) tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve olayda kullanıldığı değerlendirilen kesici alet inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Adliyeye sevk ve önceki saldırı

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında Bilecik Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrıca elde edilen bilgilere göre, 2 Aralık tarihinde İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde, 18 yaşından küçük H.K.A. isimli şahsı “yan bakma” sebebiyle bıçakladığı öğrenildi.

Şüphelinin ilk ifadesi

Fırat Yakut’un ilk ifadesinde, olay öncesi Kent Ormanı’nda oturdukları arkadaşı olan ve öldürdüğü M.E.H.'ye ailevi sorunlarını anlattığını, şahsın bu duruma kayıtsız kaldığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

