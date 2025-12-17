Kütahya'da Şantiyede Yatakhane Yangını: Akkent Mahallesi'nde Söndürüldü

Kütahya'nın Akkent Mahallesindeki bir inşaat sahasında, işçilerin yatakhane olarak kullandığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatakhane ile yemekhaneyi etkisi altına aldı.

Müdahale ve Tahliye

Yangını gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Hasar ve İnceleme

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak yatakhane binası kullanılamaz hale geldi. Çıkan yoğun dumanın kent merkezinin birçok noktasından görüldüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı.

