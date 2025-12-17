DOLAR
Muş'ta çalınan 2 büyükbaş jandarma operasyonuyla bulundu

Muş Hasköy'de çalınan 2 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerinin operasyonuyla bulundu ve sahibine teslim edildi; şüpheliler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:56
Hasköy ve Malazgirt'te koordineli çalışma

Muş'ta çalınan 2 büyükbaş jandarma operasyonuyla bulundu

Hasköy ve Malazgirt'te koordineli çalışma

Muş’un Hasköy ilçesinde çalınan 2 adet büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Ş.T. isimli vatandaş, Yukarıüçdam köyündeki ahırından iki büyükbaş hayvanının çalındığını bildirerek Hasköy Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına başvurdu.

Jandarma tarafından yürütülen teknik ve mahalli araştırmalar neticesinde, hayvanların M.T. adlı şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde suçlamayı kabul ederek hayvanları ilerleyen günlerde satmak amacıyla Malazgirt ilçesinde ikamet eden bir akrabasının ahırına bıraktığını beyan etti.

Konakkuran Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyon sonucunda, hayvanlar tutuldukları yerde bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gerekli tahkikat başlatıldı.



MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE ÇALINAN 2 ADET BÜYÜKBAŞ HAYVAN, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

