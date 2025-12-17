DOLAR
Kütahya'da 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni

Kütahya Dini İhtisas Merkezi 3. dönem mezuniyet töreni Vali Musa Işın, musiki korosu ve ödül töreniyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 20:04
Diyanet Akademisi Kütahya Dini İhtisas Merkezi tarafından düzenlenen 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törene Kütahya Valisi Musa Işın ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Törenin akışı

Program, İstiklal Marşı ve aday kursiyer Ömer Furkan Polatın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Dini İhtisas Merkezi’nin tanıtım filmi izletildi.

Vali Musa Işın'dan vurgular

Törende konuşan Vali Musa Işın, mezunları tebrik ederek şunları söyledi: "Din görevliliği, toplumda örnek alınan ve rehber kabul edilen bir vazifedir. Gittiğiniz her yerde dinimizi temsil edeceksiniz. Sözleriniz, davranışlarınız ve ahlakınızla insanlara örnek olmanız gerekir. Dini temsil etmek, devlet temsil etmekten bile daha ağır bir sorumluluktur".

Vali Işın ayrıca "İslam güneş gibidir; her zaman parlar. Bu dinin sahibi Allah’tır. Bize düşen görevimizi hakkıyla yapmaktır. Eğer İslam’ı ahlakımızla doğru temsil edersek, insanlara söz söylemeye gerek kalmaz" ifadelerini kullandı. Gençlere yönelik olarak ise iman temeli olmadan ibadetin anlatılamayacağını, sosyal medya, bağımlılıklar ve ahlaki yozlaşma gibi konularda korunmanın önemini vurguladı. Ayrıca "Bayrağın inmemesi, ezanın susmaması için bu görevi aşk ve şevkle yapmak zorundayız. Türkiye’nin ve İslam aleminin umudu bu topraklardadır" diye konuştu.

Sanat, konferans ve ödüller

Programda Dini İhtisas Merkezi 3. Dönem Kursiyerler Musiki Korosu, Murat Karakuş şefliğinde sahne aldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Ertuğrul Coşkun tarafından bir konferans verildi.

Tören, dönem birinci, ikinci ve üçüncüsü ile Aday Din Görevlileri Arası Etkili Hutbe İradı Yarışması Bölge ikincisi olan kursiyerlere plaket ve başarı belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Katılımcılar

Programa; Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Ertuğrul Coşkun, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, DPÜ Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yalçın, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Vedat Kültür, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, kurum amirleri, müftüler, kursiyerler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

