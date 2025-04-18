16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali Farklı Eserlerle Başlıyor

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 10 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl festival, dünya sahnesinde yer alan yabancı konuk sanatçı ve toplulukların sahneleyeceği 11 eserin 20 temsilini sanat tutkunlarıyla buluşturacak.

Etkinlikler Nerelerde Gerçekleşecek?

Festival etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl seyirci rekoru kıran festival, her yaştan izleyiciye hitap etmeye devam ediyor.

Gala Konseri Leyla Gencer Anısına

Festival, 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Gala Konseri ile start alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, konserin, ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer'in anısına düzenlendiğini belirtti. Bulgar şef Nayden Todorov yönetimindeki gala konserde, DOB Genel Müdürlüğü solistleri ve konuk sanatçılar sahne alacak.

Öne Çıkan Eserlerden Bazıları

Akgün, festivalde ilk kez sahnelenecek "Gilgameş" operasından bahsederek, Ahmet Adnan Saygun'un eserinin dünya prömiyerini gerçekleştireceklerini ifade etti. Ayrıca, Rus Eifman Balesi'nin "Rus Hamlet" eserinin festivalin kapanışı olacağını duyurdu.

Çocuk ve Genç Yetenekler İçin Etkinlikler

Festivalde çocuklar için de özel prodüksiyonlar yer alıyor. Külkedisi eseri, minik izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, Bütün Umudum Gençliktedir konseri ile Anadolu’dan seçilen genç yetenekler sahne alacak.

Özel Projeler ve Temalar

Festivalde bulunan “Operanın Sultanları” projesi, barok dönem Türk eserlerini içeriyor. Bunun yanı sıra, modern dans eseri "Deliriyum" da seyirciyle buluşacak.

Festivalin Öne Çıkan Tarihleri

10 Mayıs: Gala Konseri

17 Mayıs: "Gilgameş" operası prömiyeri

22 Mayıs: Sultans Of The Opera Konseri

29 Mayıs: Sofya Opera ve Balesi ile "Elektra" operası

31 Mayıs: "Anna Karenina" gösterimi

3 Haziran: "Rus Hamlet" balesinin kapanış gösterimi

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, zengin programı ve önemli projeleriyle sanatseverleri bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından düzenlenen "16. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", 10 Mayıs-3 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.