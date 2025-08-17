17 Ağustos 1999 Marmara Depremi şehitleri Sakarya'da anıldı

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Anma programı

Program, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Etkinlik kapsamında ilahi dinletisi, dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahi ve kaside dinletileri yer aldı.

Katılımcılar

Programa Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yetkililerin vurguları

Vali Yardımcısı Demirayak, anma etkinliğinin deprem karşısında toplumda dayanışma anlayışını pekiştirmek ve bir afet bilinci oluşturmak amacı taşıdığını belirtti. Demirayak, Türkiye'nin deprem fay hattı üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Deprem Türkiye'nin en önemli gündemi ve gerçekliğidir" dedi ve deprem öncesi ile sonrasında alınması gereken tedbirlerin önemini vurguladı. Konuşmasında coğrafi ve nüfusla ilgili şu rakamlara yer verdi: coğrafyanın yüzde 92'si deprem fay hattı etkisi altında ve Türkiye nüfusunun yüzde 95'i deprem riski taşımakta.

Yusuf Alemdar, gelecekte güven içinde yaşamak için tedbir alınması gerektiğini belirterek, deprem ve afetlerin değil, tedbirsizlik ve dikkatsizliğin ölüm getirdiğini söyledi. Alemdar, kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini ve vatandaşları okullardan başlayarak sokak ve mahallelerde afetlere karşı bilinçlendirdiklerini ifade etti.

Ertuğrul Kocacık ise depremin acılarının hâlâ taze olduğunu, benzer felaketlerin tekrarlanmaması temennisinde bulundu ve devlet önlemlerinin yanında toplumun da üzerine düşen görevler olduğunu söyledi.

Etkinlik sonrası uygulamalar

Protokol konuşmalarının ardından meydandaki STK stantlarını gezen ziyaretçilere helva ve ikramlar sunuldu. Vatandaşlar ve çocuklar, AFAD tarafından hazırlanan deprem simülasyonuna girerek gönüllüler tarafından bilgilendirildi ve afet bilinci uygulamalı olarak pekiştirildi.

