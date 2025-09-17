17 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan'ın Töreni, Kurtulmuş'un Komisyonu, Yılmaz'ın Kırgızistan Programı

GÜNDEM / 17 Eylül 2025

Anadolu Ajansı günlük programı: Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, bakanlar ve parti liderlerinin bugünkü etkinlikleri ile ekonomi, dünya diplomasisi ve spor takvimi.

Siyasi ve Yürütme Etkinlikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Törenine katılacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ürkün Anıtı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret edecek, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek; ayrıca Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30. Yıl Dönümü Konseri ile Türk İş Dünyası Buluşmasına iştirak edecek. (Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü" yapan CHP Gençlik Kolları üyeleriyle buluşacak, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek ve Bahçelievler'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (İstanbul/11.00/12.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama, Yürütme, Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılında Kurumsal Hayırseverlik: Sosyal Sorumlulukta Ortak İrade Çalıştayı"na katılacak. (İstanbul/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken'de Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi açılış törenine katılacak; Yakutiye'de Erzurumspor tesisleri, MHP İl Başkanlığı ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek. (Erzurum/13.00/15.00/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 64. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenecek anma programına katılacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBA TEKNOFEST Doktora Ödül Töreni, TÜRKPATENT standı ISIF Buluş Fuarı ve TEKNOFEST açılışına iştirak edecek. (İstanbul/10.00/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisini açıklayacak. (İstanbul/10.00)

ABD Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. (Washington/21.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin hayvancılık ve Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze'ye yönelik planları, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişlerini engellemesi sonucu oluşan kriz ve gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ilk gününde Windsor'da Kral Charles tarafından resmi törenle karşılanacak ve Windsor Kalesi'nde akşam yemeğine iştirak edecek. (Windsor) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlıkta düzenlenecek "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli"ne katılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nda teknoloji tutkunlarını buluşturacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Fenerbahçe başkan adayı Saadettin Saran, AA Spor Masası'nın canlı yayın konuğu olacak. (İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol Süper Lig'de ertelenen Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir ve ertelenen Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları oynanacak. (İstanbul/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu 26 müsabakayla devam edecek. (Fotoğraflı)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası G Grubu'nda Kanada ile karşılaşacak. (Manila/09.00) (Fotoğraflı)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maç öncesi son idmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak; idmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. (İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncu, Deutsche Bank Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. (Frankfurt/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller ve bir oyuncu ise aynı statta basın toplantısı gerçekleştirecek. (Frankfurt/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına konuk olacak. (Sfantu Gheorghe/19.00)

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig programında ertelenen müsabakalar ve üçüncü hafta karşılaşmaları oynanacak. (İstanbul) (Fotoğraflı)

