17. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali Çubuk'ta Devam Ediyor

Ankara Çubuk'ta düzenlenen 17. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, stantlar, konserler ve yöresel tatlarla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:06
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Stantlar, protokol ziyaretleri ve lezzetler

Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 Eylül'de başlayan festivalde, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş stantları gezerek esnafla sohbet etti.

Yemek stantlarında döner kesen Kaymakam Bakır ve Demirbaş, festivale yoğun katılımın esnafın yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Festival alanında kurulan stantlarda ziyaretçiler, Çubuk'un turşularını ve yöresel ürünlerini tatma fırsatı buldu.

Esnaf Furkan Kaplan, salatalık ve lahana turşusuna talebin çok fazla olduğunu, bunun yanında ejder meyvesi, ananas, avokado gibi farklı çeşitlerinin de bulunduğunu söyleyerek herkesi standlarına davet etti.

İlk kez festivale katılan ziyaretçi Fatma Fidan, festivalin çok güzel geçtiğini ve çeşit çeşit turşuları ile yöresel ürünleri görmenin keyifli olduğunu anlattı.

Konserler ve sürpriz etkinlikler

Festival kapsamında sanatçıların sahne aldığı konserler her akşam devam ediyor. Festivalde sahne alan Alişan, konser öncesinde vatandaşlarla birlikte turşu kurdu; sanatçı Hande Ünsal ise turşu temalı bir pasta kesti.

Festival, yarın sona erecek.

