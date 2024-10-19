19 Ekim 2024 Gündem Özeti

Gündem Özeti / 19 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 500 tam puan alan LGS öğrencileri ile bir araya gelecek. Ayrıca muhtarlarla görüşecek. (İstanbul/10.00/18.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Hasan Ali Yücel Kültür Evi'nde Eğitim Zirvesi'ne katılacak, ardından Meliha Ekin Başkaraağaç'ın cenaze törenine iştirak edecek. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "6. Ay Tanıtımı" programına katılacak. (Ankara/10.00/12.43/Manisa/19.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi ve AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak, ardından 17. Giresun Tanıtım Günleri'ne geçecektir. (Tekirdağ/13.00-15.00/İstanbul/17.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da AK Parti 8. Olağan Kale ve Battalgazi ilçe kongrelerine katılacak, ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Kuzey Çevreyolu Şantiyesi'nde mevcut projeleri inceleyecek. (Malatya/11.00-16.00)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. (İstanbul)

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılar devam ederken, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın ölümü sonrasında gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Gündemi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, çeşitli maçlarla başlayacak: Bellona Kayserispor-Gaziantep FK , Trabzonspor-RAMS Başakşehir , Onvo Antalyaspor-Galatasaray , ikas Eyüpspor-Göztepe . (Kayseri/13.30, Trabzon/16.00, Antalya/19.00)

, , , . (Kayseri/13.30, Trabzon/16.00, Antalya/19.00) Trendyol 1. Lig ise Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük , Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler , Adanaspor-Şanlıurfaspor , Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor karşılaşmaları ile devam edecek. (Balıkesir/13.30, Ankara/16.00, Adana/Kocaeli/19.00)

, , , karşılaşmaları ile devam edecek. (Balıkesir/13.30, Ankara/16.00, Adana/Kocaeli/19.00) Nesine 2. Lig gruplarında 8. hafta maçları başlıyor.

Nesine 3. Lig'in 7. haftasında 2. Grup'ta 2, 3. Grup'ta ise 3 maç gerçekleşecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Fibabanka , Türk Telekom-Yalovaspor Basketbol , Manisa Basket-Aliağa Petkimspor maçlarıyla başlayacak. (Denizli/15.30, Ankara/18.00, Manisa/20.30)

, , maçlarıyla başlayacak. (Denizli/15.30, Ankara/18.00, Manisa/20.30) ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, OGM Ormanspor-Emlak Konut , İlkem Yapı Tarsusspor-Fenerbahçe Opet , Danilos Pizza-ÇBK Mersin ile başlayacak. (Ankara/14.00, Mersin/15.00, Kocaeli/16.00)

, , ile başlayacak. (Ankara/14.00, Mersin/15.00, Kocaeli/16.00) Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı: VakıfBank-Aras Kargo , Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor , Galatasaray Daikin-Zerenspor , Beşiktaş-Bahçelievler Belediyespor maçları oynanacak. (İstanbul/14.00, 18.00)

, , , maçları oynanacak. (İstanbul/14.00, 18.00) Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımını ağırlayacak. (İstanbul/17.00)

takımını ağırlayacak. (İstanbul/17.00) Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında, Kırşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Yenimahalle Belediyespor-Adasokağı maçları yapılacak. (Kırşehir/14.00, Ankara/18.00)

ve maçları yapılacak. (Kırşehir/14.00, Ankara/18.00) Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftası, Güneysu-Beykoz Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak. (Rize/14.00)

karşılaşmasıyla başlayacak. (Rize/14.00) 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da son ayağında mücadele edecek. (Cadiz/15.00)

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