19 Eylül Gaziler Günü Diyarbakır ve Çevre İllerde Törenlerle Anıldı

19 Eylül Gaziler Günü Diyarbakır ve çevre illerde törenlerle anıldı

19 Eylül Gaziler Günü, Diyarbakır başta olmak üzere Elazığ, Mardin, Batman, Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta düzenlenen yürüyüş ve törenlerle anıldı. Etkinliklerde Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve müdürlük hizmet binasından başlayan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyüşü", Valilik önündeki Anıt Park'ta son buldu. Yürüyüşün ardından Anıtpark'ta gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Siraç Sezer, gaziliğin sadece bir unvan olmadığını, milletin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu vurguladı. Törene Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Velat Esen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, gaziler ile yakınları katıldı.

Elazığ

Elazığ'da katılımcılar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek Valiliğe yürüdü. Valilik bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Törene Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve gaziler katıldı.

Mardin

Mardin'in Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndan başlayan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Yürüyüşü"nde mülki idare amirleri, kurum müdürleri, gaziler, sporcular ve vatandaşlar, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde Mardin Valiliğine kadar yürüdü.

Hükümet Konağı önündeki törende Vali Tuncay Akkoyun, 7. Kolordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa Köksal ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende gazi Ali Candemir günün anlam ve önemini ifade eden bir konuşma yaptı. Etkinliğe jandarma, emniyet, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.

Batman

Batman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kıbrıs gazisi Mehmet Güneştekin günün anlamına dair bir konuşma yaptı.

Törene Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şube Başkanı Yahya Görmüş, kurum temsilcileri ve gaziler katıldı. Törenin ardından Vali Canalp, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şubesini ziyaret etti.

Bingöl

Bingöl'de Genç Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan protokol ve vatandaşlar Valiliğe kadar yürüdü. Törende Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile program tamamlandı.

Siirt

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi önünde bir araya gelen gaziler ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu ziyaret edildi. Etkinliğe Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, Cumhuriyet Başsavcı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ömer Kabak Meydanı'nda başlatılan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Yürüyüşü" Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğin ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki Şehitlik Anıtı ziyaret edilerek anıta karanfil bırakıldı.

Bingöl'de "Kahramanlarla Kardeşlik yolunda 19 Eylül Gaziler Yürüyüşü" kapsamında Genç Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, il protokolü ve vatandaşlar, Valiliğe kadar yürüdü.