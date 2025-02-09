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19. Folklorik Deve Gösterileri Festivali Antalya'da Renkli Anlara Sahne Oldu

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen 19. Folklorik Deve Gösterileri Festivali, görsel şölen ve ödüllerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 18:17
19. Folklorik Deve Gösterileri Festivali Antalya'da Renkli Anlara Sahne Oldu

Antalya'da Folklorik Deve Gösterileri Festivali Coşkusu

Antalya'nın Demre ilçesinde, 19'uncusu düzenlenen Folklorik Deve Gösterileri Festivali, renkli görüntülerle dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mavi Akdeniz Yeşil Demre Deveciler Derneği tarafından gerçekleştirilen festival, Köşkerler Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi.

Geleneklere Saygı ve Kültürel Miras

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yapılan etkinlikte geleneklere sahip çıkmanın ve kültürel mirası yaşatmanın önemini vurguladı. Duran, festivalin ilçenin deve güreşleri geleneğindeki önemine de dikkat çekti.

63 Deve, Birbirinden Heyecanlı Gösterilerle Yarıştı

Bu yılki festivalde, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Antalya'dan toplam 63 deve yarıştı. Gün boyu süren etkinlikte, dereceye giren deve sahiplerine Ödüller verildi. Bu yılın güreş ağası ise Necati Palaz olarak belirlendi.

Kent Dinamizmi ve Katılım

Etkinliğe, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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