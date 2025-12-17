DOLAR
Şişli'de Otomobil Yayaların Arasına Daldı — Kaza Anı Kamerada

Şişli'de ters yöne giren 34 TT 2213 plakalı araç kaldırımdaki yayalara çarptı; 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 20:38
Şişli'de Otomobil Yayaların Arasına Daldı — Kaza Anı Kamerada

Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı

Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde saat 16.30 civarında meydana gelen kazada, ters yöne giren 34 TT 2213 plakalı otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza anının gelişimi

Olayda sürücünün ters yönde ilerlemesi nedeniyle bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşandığı ve tartışmanın ardından aracın gaza basıp hızını artırdığı belirtildi. Araç önce cadde üzerindeki bir iş yerine çarptı, ardından kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada ilk müdahalede 2’si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler ve yaralılar

Durumu ağır olan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün de aralarında bulunduğu diğer 5 yaralının tedavisi hastanede sürüyor.

Kamera ve ilk müdahale görüntüleri

Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde, yaralılara olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı ve bazı yaralılara kalp masajı uygulandığı anlar yer aldı. Görüntülerde yaralıların kaldırıma ve yeşillik alana savrulduğu, kontrolden çıkan aracın durakta bekleyen yayaların arasına daldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerindeki ilk müdahaleye ilişkin kayıtlar, kazanın oluş şeklini ve müdahale anlarını belgeler nitelikte.

Yaralıların tedavisi devam ediyor.

