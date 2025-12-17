Başkan Şenol Kul: "Amacımız Hızla Sonuç Üretmektir" — Terme Çözüm Merkezi

Başkan Şenol Kul: "Amacımız hızla sonuç üretmektir"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye bünyesindeki Çözüm Merkezini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini bizzat dinledi ve birimin işleyişini denetledi.

Ziyaret ve denetim: Vatandaşla samimi diyalog

Başkan Kul, Çözüm Merkezi koltuğuna oturarak halkla samimi bir sohbet gerçekleştirdi; görüşmelerde vatandaşların beklentilerini not aldı ve belediyenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Kul, birimin artık sadece bir "ses kayıt merkezi" olmadığını belirterek, geçmişte Çağrı Merkezi adıyla hizmet veren yapının yeniden düzenlendiğini söyledi.

Kul, "Vatandaşımızın talebi bizim için emirdir, amacımız sadece dinlemek değil, hızla sonuç üretmektir" diyerek Çözüm Merkezi'nin amaç ve işleyişini özetledi.

7/24 hizmet, WhatsApp hattı ve hızlı takip

Çözüm Merkezi'nin işleyişine dair bilgi veren Başkan Kul, merkezin 444 82 55 numarasıyla haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verdiğini; vatandaşların aynı numara üzerinden WhatsApp aracılığıyla da ulaşabildiğini aktardı.

Her müdürlükte Çözüm Merkezi muhatabının bulunduğunu belirten Kul, gelen taleplerin anında ilgili birime düştüğünü ve personelin süreci birebir takip ettiğini söyledi. "Eğer bir sorun hemen çözülebiliyorsa sonuçlandırıyor, farklı bir süreç gerekiyorsa da vatandaşa anlık olarak geri bildirim sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedef: Şikâyeti azaltıp memnuniyeti artırmak

Terme'de yaşayanların huzur ve mutluluğuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kul, "Çözüm Merkezi bizim vitrinimizdir" dedi. Kul, hizmet kalitesini en üst düzeye taşımayı hedeflediklerini; şikâyetleri en aza indirmek ve memnuniyeti çoğaltmak için ekibin sahada aktif çalıştığını belirtti.

Son olarak Başkan Kul, artık sadece çağrıları karşılamadıklarını, sorunları çözme odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti.

TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, BELEDİYE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ÇÖZÜM MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ BİZZAT DİNLEDİ. BAŞKAN KUL, "VATANDAŞIMIZIN TALEBİ BİZİM İÇİN EMİRDİR, AMACIMIZ SADECE DİNLEMEK DEĞİL, HIZLA SONUÇ ÜRETMEKTİR" DEDİ.