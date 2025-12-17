Battalgazi'de Minik Eller Yerli Ürünler Sergisi

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Selçuk İlkokulu'nda renkli etkinlik

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen etkinlik, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında gerçekleştirildi. Selçuk İlkokulu bahçesinde kurulan stantlarda öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Etkinlikte, öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan çalışmaları sergileyen öğrenciler, ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergiyi gezenler arasında veliler de yer aldı ve çocukların hazırladığı eserleri yakından inceledi.

Organizatörler, bu tür etkinliklerin hem yerli üretime farkındalık kazandırdığını hem de öğrencilerin yaratıcılık ve el becerilerini geliştirdiğini vurguladı.

Selçuk İlkokulu'ndaki sergi, Battalgazi'de yerel değerleri ve üretimi teşvik eden anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.

