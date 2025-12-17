Sarıkamış'ta Kayak Sezonu Açıldı — Kristal Kar ve Gece İnişi

Görkemli açılış töreniyle sezon start aldı

Sarıkamış Kayak Merkezi, beklenen törenle kapılarını kayakseverlere açtı. Sarıçam ormanları arasında parlayan "kristal kar" üzerinde gerçekleştirilen ilk kayak gösterileri açılışa renk kattı.

Açılış programı, bölgenin kültürel zenginliğini öne çıkaran Kafkas Halk Dansları gösterisiyle başladı. Hava karardığında profesyonel sporcuların ellerindeki meşalelerle pistten süzülerek yaptığı "gece inişi", izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Vali Ziya Polat: "Dünyanın en kaliteli karı burada"

Kars Valisi Ziya Polat, açılışta yaptığı konuşmada, Sarıkamış'a yerli ve yabancı turistleri davet etti. Vali Polat şunları söyledi: "Çok şükür geçen seneye göre Rabbimin bereketi erken geldi. Kristal karımız vatan toprağıyla buluştu. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 50 santimin üzerinde kar var. Zaten geçtiğimiz aylarda suni karlama tesisinin inşaatına başlamıştık. Ancak çok fazla gerek olmadı. Rabbim geçen hafta bereketli kar verince Sarıkamış kristal karı ile buluştu tüm hemşehrilerimizi, yerli ve yabancı turistlerimizi sarıçam ormanlarının müthiş manzarası kayak yapmaya bekliyoruz. Emek veren herkese ile hazırız. Şu an Sarıkamış Kayak Merkezi’nde geçtiğimiz hafta itibariyle tüm hazırlıklar bitmişti. Bugün açılışı yaptık. 3 gün boyunca da tesislerimiz hemşehrilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek"

Vali Polat sözlerine şöyle devam etti: "Tabii burası özel topraklar, Sarıkamış sadece bir kayak merkezi değil, aynı zamanda dünyada çok ender bulunan kristal karın toprakla buluştuğu yerdir. Orman manzarasının altında Türkiye’nin ve dünyanın en özel kayak tesislerinden birisi dediğim gibi bereketli bir kar yapışı aldık. Şuan tüm pistlerimiz 30 kilometreyi aşan pistlerimiz açık buradan şunu ifade etmek isterim inşallah 22-25 arasında da Kayak Şampiyonası’na Sarıkamış Kayak Merkezimiz ev sahipliği yapacak. Kayakseverleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız"

Pistler ve ilk gün hareketliliği

Sezonun ilk gününde en çok çocuklar ile her yıl tesisi mesken tutan profesyonel sporcular pistlerin tadını çıkardı. Toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 9 farklı pistte kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayak ve snowboard tutkunları ilk slalomlarını gerçekleştirdi.

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ, BEKLENEN GÖRKEMLİ TÖRENLE KAPILARINI KAYAKSEVERLERE AÇTI.