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19 Mayıs'ta Ankara'da trafik kısıtlamaları! Ankaralılar dikkat bu yollar kapalı olacak

19 Mayıs'ta Çankaya'da trafik kısıtlamaları! Etkinliklere katılacaklar hangi yolların kapalı olacağını bilsin!

Yayın Tarihi: 17.05.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 21:49
19 Mayıs'ta Ankara'da trafik kısıtlamaları! Ankaralılar dikkat bu yollar kapalı olacak

Ankara'da bazı yollar 19 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çankaya'da 21.00'de düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Mayıs Pazar günü saat 18.00'den itibaren ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Trafiğe Kapanacak Yollar:

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı (çift yönlü)

Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı (çift yönlü)

83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı (çift yönlü)

Etkinliklere Katılacaklar Dikkat!

19 Mayıs'ta Çankaya'da düzenlenecek etkinliklere katılacaklar bu yolların trafiğe kapalı olacağını göz önünde bulundurarak alternatif rotaları kullanabilirler. Ayrıca, toplu taşıma araçlarını kullanarak da etkinliklere ulaşmak mümkün.

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