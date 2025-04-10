19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da Tamamlandı

19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Sona Erdi

19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması, Samsun'da düzenlenen ödül töreniyle başarıyla tamamlandı. Yarışma, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından organize edildi.

100 Proje Sergilendi

Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun'dan gelen 2 bin 250 proje başvurusu arasından seçilen 100 proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilendi. Bu projelerden 15'inin Ankara'daki finallere katılma hakkı kazandığı açıklandı.

Ödül Töreni ve Katılımcıların Motivasyonu

Ödül töreninde, öğrenciler ödüllerini OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu gibi önemli isimlerden aldı. Prof. Dr. Kurnaz, yarışmaya katılan öğrencileri cesaretlerinden dolayı tebrik etti ve başarılı bir gelecek için umutlu olduklarını dile getirdi. Kurnaz, “Bu yarışmaların bir kaybedeni yok, zaten siz kazandınız, zaten siz başarılısınız.” ifadelerini kullandı.

Katılım ve Başarı Oranı

Prof. Dr. Topcu, yarışmaya bölgeden yoğun bir katılım olduğunu belirtti. Türkiye genelinde ise 13 bin 918 başvuru aldıklarını söyleyen Topcu, “Bu yoğun ilgi, gençlerimizin bilime olan merakını göstermek için büyük bir umut kaynağı.” dedi.

Finalistler ve Gelecek İhtimalleri

Değerlendirme sonrası 15 proje finalist olarak belirlendi ve bu projeler, Mayıs ayında Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye finalinde bölgelerini temsil edecek. Topcu, başarıya giden yolun uzun olabileceğini ama denge kurmanın önemine dikkat çekti.

Bölgesel Başarı Dağılımı

Yarışma sonuçlarına göre, iller arasında ödül dağılımı şu şekildedir:

Samsun: 3 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük;

Giresun: 4 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük;

Ordu: 2 birincilik, 3 ikincilik;

Çorum: 2 birincilik, 1 üçüncülük;

Kastamonu: 2 birincilik, 1 üçüncülük;

Amasya: 1 ikincilik, 1 üçüncülük;

Tokat: 2 birincilik.

19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.