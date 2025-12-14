DOLAR
42,66 -0,07%
EURO
50,02 -0,19%
ALTIN
5.902,18 -0,08%
BITCOIN
3.778.550,68 0,11%

Antalya'da Yörükeli ve TİP Üyeleri Arasında Tartışma—Polis Müdahale Etti

Antalya Muratpaşa'da Yörükeli Hareketi ile TİP üyeleri arasında basın açıklaması sırasında tartışma çıktı; polis ekipleri araya girerek grupları ayırdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 23:50
Antalya'da Yörükeli ve TİP Üyeleri Arasında Tartışma—Polis Müdahale Etti

Antalya'da Yörükeli ve TİP üyeleri arasında tartışma, polis müdahale etti

Olayın Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi Saat Kulesi önünde, Yörükeli Hareketi üyelerinin çözüm sürecine tepki amacıyla yaptığı basın açıklaması sırasında iki grup karşı karşıya geldi.

Basın açıklamasının sürdüğü sırada, KESK Antalya Şubeler Platformu, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği ve Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından çağrısı yapılan ve 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni protesto etmek için yürüyüşe geçen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi grup ile Yörükeli Hareketi üyeleri kısa süreli bir sözlü tartışma yaşadı.

Sloganların atıldığı ortamda iki grup arasında alevlenebilecek gerginlik, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından büyümeden sonlandırıldı. Olay yerine müdahale eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri, her iki grubun üyelerini farklı istikametlere yönlendirerek alanı kontrol altına aldı.

Polisin zamanında müdahalesiyle olay daha fazla tırmanmadan sona erdi ve bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürüldü.

ANTALYA'DA GÖRÜŞ AYRILIKLARI BULUNAN VE BASIN AÇIKLAMASI SIRASINDA KARŞI KARŞIYA GELEN İKİ GRUP...

ANTALYA'DA GÖRÜŞ AYRILIKLARI BULUNAN VE BASIN AÇIKLAMASI SIRASINDA KARŞI KARŞIYA GELEN İKİ GRUP ARASINDA ARBEDE YAŞANDI. OLAY POLİS EKİPLERİNİN ARAYA GİRMESİYLE BÜYÜMEDEN ENGELLENDİ.

ANTALYA'DA GÖRÜŞ AYRILIKLARI BULUNAN VE BASIN AÇIKLAMASI SIRASINDA KARŞI KARŞIYA GELEN İKİ GRUP...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Savunma Bakanı: İsrail Savaşının Ardından Yeni Füzeler Ürettik
2
Datça'da Deniz Dibi Temizliği: Yaklaşık 2 Ton Atık Toplandı
3
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı
4
Berlin'de 5 Saatlik Zelenskiy–Trump Heyeti Görüşmesi Sonuçsuz
5
Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek
6
Hasan Dağı'nda Mahsur Kalan 2 Öğrenci Helikopterle Kurtarıldı
7
Karabük’te Elektrik Çarpması: İşçi Ahmet G. (53) Hayatını Kaybetti

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı