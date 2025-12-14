Antalya'da Yörükeli ve TİP üyeleri arasında tartışma, polis müdahale etti

Olayın Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi Saat Kulesi önünde, Yörükeli Hareketi üyelerinin çözüm sürecine tepki amacıyla yaptığı basın açıklaması sırasında iki grup karşı karşıya geldi.

Basın açıklamasının sürdüğü sırada, KESK Antalya Şubeler Platformu, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği ve Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından çağrısı yapılan ve 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni protesto etmek için yürüyüşe geçen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi grup ile Yörükeli Hareketi üyeleri kısa süreli bir sözlü tartışma yaşadı.

Sloganların atıldığı ortamda iki grup arasında alevlenebilecek gerginlik, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından büyümeden sonlandırıldı. Olay yerine müdahale eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri, her iki grubun üyelerini farklı istikametlere yönlendirerek alanı kontrol altına aldı.

Polisin zamanında müdahalesiyle olay daha fazla tırmanmadan sona erdi ve bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürüldü.

ANTALYA'DA GÖRÜŞ AYRILIKLARI BULUNAN VE BASIN AÇIKLAMASI SIRASINDA KARŞI KARŞIYA GELEN İKİ GRUP ARASINDA ARBEDE YAŞANDI. OLAY POLİS EKİPLERİNİN ARAYA GİRMESİYLE BÜYÜMEDEN ENGELLENDİ.