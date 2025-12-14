DOLAR
Akdeniz’de kaybolan balıkçı 12 gün sonra Kıbrıs’ta bulundu

Hatay Samandağlı balıkçı Refik Sahiloğulları, 2 Aralık'ta denize açıldıktan sonra 12 günlük aramanın ardından Girne Karşıyaka'da cansız halde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 23:37
Olayın özeti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan balıkçı Refik Sahiloğulları (57), 2 Aralık sabahı balık avlamak için Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulununca durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi.

Arama çalışmaları ve son durum

Kendisinden bir daha haber alınamayan Sahiloğulları için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları 12 gün sürdü. Ekiplerin çalışmaları sonuç vermedi. Kayıp balıkçının cansız bedeni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinin Karşıyaka bölgesinde karaya vurmuş halde bulundu.

Cenaze işlemleri

Kimlik tespiti yapılarak ailesine bilgi verilen Sahiloğulları’nın cenazesinin Samandağ ilçesinde önümüzdeki günlerde toprağa verileceği öğrenildi.

