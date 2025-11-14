Alaplı'da İşçi Servisinin Üzerinden Geçen Serkan Tekin Hayatını Kaybetti

Kaza, Kapalı Spor Salonu karşısında meydana geldi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışırken aniden yere düşen Serkan Tekin (34), iddialara göre yan yoldan gelen işçi servisinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Alaplı Kapalı Spor Salonu karşısında gerçekleşti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Tekin (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yere düştü. İddiaya göre, bu sırada yan yoldan gelen Y.G. idaresindeki 81 AAV 432 plakalı işçi servisi yere düşen Tekin'in üzerinden geçti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tekin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen Tekin kurtarılamadı.

Kaza anı bir otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve gelişmeler takip ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

