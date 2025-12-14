Antalya'da Muhalif Gruplar Arasında Gerginlik: Polis Müdahalesiyle Engellendi

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan basın açıklaması sırasında iki muhalif görüşlü grup karşı karşıya geldi. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Olayın Detayları

Yörükeli Hareketi üyeleri çözüm sürecine tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapıyordu. Bu sırada, KESK Antalya Şubeler Platformu, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği ve Tüm Emeklilerin Sendikası çağrısıyla düzenlenen ve TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni protesto etmek için yürüyüş yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerinin bulunduğu grup ile karşılaşma yaşandı.

Slogan atan TİP üyeleri ile ülkücü grup arasında kısa süreli bir tartışma gelişti. Bölgedeki polis ekipleri, olası bir tırmanmayı engellemek üzere hızla müdahale etti.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri, araya girerek her iki grubun üyelerini farklı istikametlere yönlendirdi ve gerilim büyümeden sonlandırıldı.

