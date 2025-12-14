DOLAR
42,66 -0,07%
EURO
50,02 -0,19%
ALTIN
5.902,18 -0,08%
BITCOIN
3.778.550,68 0,11%

Antalya'da Muhalif Gruplar Arasında Gerginlik: Polis Müdahalesiyle Engellendi

Antalya Muratpaşa'da Yörükeli Hareketi ile TİP mensubu grup arasında basın açıklaması sırasında tartışma çıktı; polis müdahalesiyle olay büyümeden sonlandırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 23:42
Antalya'da Muhalif Gruplar Arasında Gerginlik: Polis Müdahalesiyle Engellendi

Antalya'da Muhalif Gruplar Arasında Gerginlik: Polis Müdahalesiyle Engellendi

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan basın açıklaması sırasında iki muhalif görüşlü grup karşı karşıya geldi. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Olayın Detayları

Yörükeli Hareketi üyeleri çözüm sürecine tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapıyordu. Bu sırada, KESK Antalya Şubeler Platformu, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği ve Tüm Emeklilerin Sendikası çağrısıyla düzenlenen ve TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni protesto etmek için yürüyüş yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerinin bulunduğu grup ile karşılaşma yaşandı.

Slogan atan TİP üyeleri ile ülkücü grup arasında kısa süreli bir tartışma gelişti. Bölgedeki polis ekipleri, olası bir tırmanmayı engellemek üzere hızla müdahale etti.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri, araya girerek her iki grubun üyelerini farklı istikametlere yönlendirdi ve gerilim büyümeden sonlandırıldı.

Antalya'da muhalif görüşlü gruplar arasında tartışma

Antalya'da muhalif görüşlü gruplar arasında tartışma

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Savunma Bakanı: İsrail Savaşının Ardından Yeni Füzeler Ürettik
2
Datça'da Deniz Dibi Temizliği: Yaklaşık 2 Ton Atık Toplandı
3
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı
4
Berlin'de 5 Saatlik Zelenskiy–Trump Heyeti Görüşmesi Sonuçsuz
5
Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek
6
Hasan Dağı'nda Mahsur Kalan 2 Öğrenci Helikopterle Kurtarıldı
7
Karabük’te Elektrik Çarpması: İşçi Ahmet G. (53) Hayatını Kaybetti

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı