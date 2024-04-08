1998 sonrası işe girenlere duyuruldu! Bunu bilmeyenin emekliliği askıda kalabilir!

Ülkemizin emeklilik sistemine göre, çalışanların emekli olabilmeleri için belirlenen üç temel kriter bulunmaktadır: Yeterli prim gününe sahip olmak, belirli bir yaşa ulaşmak ve sigortalılık süresini tamamlamak. Bu kriterlerin herhangi birinin eksik olması, emeklilik hakkının kazanılmasını engelleyebilir. Peki ne yapmak gerekiyor? Erken emeklilik bekleyenler nelere dikkat etmeli? İşte bilmeniz gereken hususlar...

Meclis’te emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler üzerinde yoğun çalışmalar sürdürülmekte. Erken emeklilik imkanı, prim gün sayısının azaltılması ve emeklilik haklarının genişletilmesi gibi konularda vatandaşlarımızın lehine iyileştirmeler yapılması hedefleniyor.





ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Erken emeklilik umudu taşıyan vatandaşlar, yasal düzenlemelerin Meclis’te son şeklini almasını sabırsızlıkla bekliyor. Yasa tasarısı onaylandığında, Bağ-Kur’lu vatandaşlara, ev hanımlarına ve annelere yönelik erken emeklilik imkanları, devlet destekli programlar ve yıpranma payı gibi konularda önemli gelişmeler yaşanacak. Erken emeklilik şartları, formüller ve bu haktan faydalanabilecek kişiler hakkında bilgi almak isteyenler için ayrıntılar burada...

BAĞ-KUR PRİM İNDİRİMİ YOLDA: KÜÇÜK ESNAFLAR İÇİN EMEKLİLİKTE BÜYÜK KOLAYLIK!

Bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanan Bağ-Kur prim indirimi, geçen yılki seçim vaatlerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Eğer 1800 gün prim indirimi yasalaşır ise, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur’lu vatandaşın emeklilik başvurusu yapması bekleniyor.





Özellikle 10 veya daha az çalışanı olan küçük esnaflar, bu düzenleme sayesinde 9000 gün olan prim gün sayısını 7200 güne indirerek erken emeklilik avantajından yararlanabilecekler.

EMEKLİLİK KAPISI O KİŞİLERE ARALANIYOR!

1999 öncesi sigorta girişi olan esnaflar ve yaş sınırına tabi sonraki dönem sigortalıları için emeklilik kapısı aralanıyor! Bu yeni düzenleme ile, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapan esnaflar, emeklilik için başvuruda bulunabilecekler. Aynı zamanda, 8 Eylül 1999’dan sonra sigorta girişi olanlar için belirlenen yaş sınırı da dikkate alınacak: 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emeklilik hakkını kullanabilecekler.

EV HANIMLARI İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

Ev hanımlarına yönelik emeklilik hakları, Meclis’in gündemindeki yeni bir çalışmayla güçlendiriliyor. İsteğe bağlı sigorta yoluyla emeklilik yolunu açan bu düzenleme, devletin de prim ödemelerinin üçte birini üstlenmesini öngörüyor; yani 6.400,80 TL’lik ödemenin 2.133,60 TL’si devlet katkısıyla karşılanacak.

Ayrıca, kadın çalışanların yıpranma payı ve çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşında yapılacak indirimler, anneler için erken emekliliğe kapı aralayacak. Bu yenilikler, emeklilik sürecinde kadınlara daha fazla esneklik ve destek sunmayı amaçlıyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASIYLA ERKEN EMEKLİLİK

Vatandaşların emekliliklerini erkene alabilmeleri için doğum ve askerlik borçlanması gibi seçenekler mevcut. Doğum borçlanması sayesinde, 2 ila 6 yıl arasında bir süreyle emeklilik yaşınızı öne çekebilirsiniz. Askerlik borçlanması ise, emeklilik tarihini bir yıl kadar erkene almanıza olanak tanır. Bu yöntemlerle, emeklilik planlarınızı daha esnek bir şekilde şekillendirebilirsiniz.



