Bolu D-100'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu D-100 Beşkavaklar Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı; Berkay Ö. ile 14 GA 733 plakalı araçtaki yolcu yaralandı. Trafik İstanbul yönünde tek şeritten sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 21:22
Kaza detayları

Kaza yeri: D-100 karayolunun Beşkavaklar Mahallesi, İstanbul istikameti.

Olay: İstanbul yönünde ilerleyen Berkay Ö. idaresindeki 27 BCY 105 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Hakan C. yönetimindeki 14 GA 733 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralılar: Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Berkay Ö. ve 14 GA 733 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi bulunuyor.

Müdahale: Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ambulanslarda ilk müdahaleyi yaptı ve kişileri hastaneye kaldırdı.

Trafik durumu: Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

