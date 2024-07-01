1999-2009 SGK'lı girişliler dikkat! Bu formülle 10-12 yılda emeklilik kapınızı çalacak!

Çalışma hayatında olan pek çok kişi için büyük bir umut ışığı doğuyor. Kısmi emeklilik sistemi, belirli koşulları sağlayanlara emeklilik yaşını beklemeksizin erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu sistemi kullanmak isteyenlerin belirli bir çalışma süresini tamamlamış olmaları ve yaş şartlarını karşılamaları gerekiyor. "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" (EYT) konusu sıkça tartışılırken, kademeli emeklilik koşulları da önem kazanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın bu konuya yönelik son açıklamaları ise dikkat çekiyor.





ESNEK EMEKLİLİK YOLUYLA İŞ HAYATINDA DENGEDE KALIN

İş yükü fazla olmayanlar için, kısmi emeklilik emeklilik hayalinizi gerçekleştirmenin alternatif bir yolunu sunuyor. Bu yöntemde, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma bağlı olarak belirlenen 10, 12.5 veya 15 yıl gibi prim ödeme şartları bulunuyor. Ancak bu süreçte yaş faktörünü de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

KISMİ EMEKLİLİKTE 10 YIL PRİMLE EMEKLİ MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Kısmi emeklilik, en az 10 yıl prim ödemiş olanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için belirli koşullar bulunuyor.

Örneğin, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak bu koşulların başında geliyor. Emeklilik aylığı ise bu şartların sağlandığı tarihe göre hesaplanıyor ve emeklilik yaşının doldurulmasını beklemeksizin ödenmeye başlanıyor. Bu sayede, kadınlarda emeklilik yaşı 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.





TARIM İŞÇİLERİ İÇİN ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ VE EYT

Tarım işçileri için EYT düzenlemesi özel koşullar içerebilir. Örneğin, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesine dayanan tarım işçileri (2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme günü koşullarını sağlamaları halinde erken emeklilikten faydalanabilirler.

1984 yılında yapılan düzenleme ile birlikte, tarım sektöründe çalışanların kendi istekleriyle sosyal sigorta kapsamına giriş yapma imkanı da tanınmıştır.