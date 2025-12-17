Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti

CHP'li Meclis Üyesi Ergül Günaydın partisinden istifa etti

Ergül Günaydın, CHP Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi kimliğiyle sürdürdüğü siyaset hayatında parti üyeliğini sonlandırdı.

Günaydın'ın açıklaması

Günaydın, istifasının ardından meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye geçmeyi düşünmediğini ifade etti.

Büyükşehir Meclisi'ndeki tablo

Daha önce Yazıhan Belediye Meclis Üyesi Yunus Şen'in de CHP'den istifa etmesiyle birlikte, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bağımsız meclis üye sayısı 2 oldu.

Gelişmelerle ilgili detaylar ve partiler arası dengedeki olası etkiler ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

