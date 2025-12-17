DOLAR
42,72 -0,05%
EURO
50,08 0,23%
ALTIN
5.929,54 -0,18%
BITCOIN
3.721.005,34 0,64%

Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti

CHP Malatya Büyükşehir ve Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi Ergül Günaydın, parti üyeliğini sonlandırıp meclise bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:59
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti

CHP'li Meclis Üyesi Ergül Günaydın partisinden istifa etti

Ergül Günaydın, CHP Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi kimliğiyle sürdürdüğü siyaset hayatında parti üyeliğini sonlandırdı.

Günaydın'ın açıklaması

Günaydın, istifasının ardından meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye geçmeyi düşünmediğini ifade etti.

Büyükşehir Meclisi'ndeki tablo

Daha önce Yazıhan Belediye Meclis Üyesi Yunus Şen'in de CHP'den istifa etmesiyle birlikte, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bağımsız meclis üye sayısı 2 oldu.

Gelişmelerle ilgili detaylar ve partiler arası dengedeki olası etkiler ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

ERGÜL GÜNAYDIN

ERGÜL GÜNAYDIN

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
4
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
5
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
6
Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi
7
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi