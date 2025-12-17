DOLAR
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı

Kayseri'de nakliyeci Ferhat Sarıca, boğazına şeker kaçan bebeğe sosyal medyadan öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayarak hayat kurtardı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:05
Melikgazi, Gülük Mahallesi — Önceki gün akşam

Kayseri'de nakliye işi yapan esnaf, boğazına şeker kaçan bebeği, sosyal medyadan öğrendiği Heimlich manevrası ile kurtardı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. Bebeğinin boğazına şeker kaçan baba, panikle bir nakliyeciye girerek yardım istedi. İş yerinde bulunan firma sahibi Ferhat Sarıca, bebeğin nefes alamadığını görünce Heimlich manevrası uygulayarak bebeği kurtardı.

"Bir hayata dokunduğum için çok mutluyum"

Yaşadığı anları anlatan Sarıca, "Akşam üzeri ofisimde oturuyordum. Panikle bir babanın içeri girdiği gördüm. O durumda olayı anlamaya çalıştım. Çocuğun nefes borusuna bir cisim kaçtığını söyledi. Yabancı uyruklu olduğundan dolayı ilk başta ne olduğunu anlayamadım. Çocuğa baktığımda kızarmasından, nefes alamayışından anladım ve aklıma direk Heimlich manevrası geldi. Telefonumu kardeşimin üzerine attım ve bir anda çocuğu babasının kucağından alarak Heimlich manevrasını yapmaya çalıştım. İlk yaptığımda çocuğun nefes aldığını hissettim. İşi garantilemek adına tekrar yaptım. Çocuğu çevirdiğimde zaten kendine gelmişti. Korku dolu gözlerini gördüm ve sevmeye çalıştım. Heimlich manevrasını sosyal medyada görmüştüm, oradan aklımda kalmıştı. Böyle bir aileyi sevindirdiğim için, o çocuğu yaşama, geleceğe tutundurduğum için kendim adına çok mutluyum. Bütün vatandaşlarımızın da bu manevrayı bilmesini istiyorum. Ufak şeyler hayat kurtarır" diye konuştu.

