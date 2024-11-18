DOLAR
34,54 -0,27%
EURO
36,47 -0,49%
ALTIN
2.878,41 -1,44%
BITCOIN
3.169.918,03 -2,41%

2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyumda, Ahıska Türklerinin hukuki ve sosyal sorunları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:47
2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu Gerçekleşti

2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu"nu düzenledi. Sempozyum, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ahıska Bölgesinin Önemi

Açılışta konuşan Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya, Ahıska bölgesinin Türkiye için uzak bir coğrafya olmadığını vurguladı. Sarıkaya, Türk dünyasının Türk Devletleri Teşkilatı ile anıldığını ve bu teşkilata üye devletlerin bağımsız olmasına rağmen, bağımsız olmayan çok sayıda Türk topluluğunun varlığını hatırlattı.

Ahıska Türklerinin Tarihi Süreçteki Zorlukları

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Ahıska Türklerinin sürekli sürgünlere maruz kaldığını belirtti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türklerinin 9 farklı ülkede yaşasalar da dillerini, dinlerini ve kültürel değerlerini koruma mücadelesi verdiğini ifade etti. Kassanov, "Bizi yurdumuzdan, topraklarımızdan, evimizden ayırdılar. Bugün bulunduğumuz yerlerde destek bulamıyoruz," dedi.

Ahıska Türklerine Destek Çağrısı

Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa, ülkesinin Ahıska konusuna her zaman titizlikle yaklaştığını dile getirdi. Türk devletleri arasında ortak bir Türk toplulukları stratejisi geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yarım milyondan fazla Ahıskalı Türkün kimliklerini koruma mücadelesi verdiğine dikkat çekti. Bu mücadelenin yalnızca tarihsel olmadığını, aynı zamanda günümüzde de süregelen bir insan hakları meselesi olduğunu belirtti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD ve Filipinler Gizli Askeri Bilgiler İçin Anlaşma İmzaladı
2
Kastamonu'da Arıcılık Paneli: Ülkemiz Bal Üretiminde İkinci Sırada
3
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Van'da Önemli Açıklamalar: Sporun Gücü ve Yatırımlar
4
Muş'ta Tarım Arazileri Taşkın Riskine Karşı Korunuyor
5
Beşiktaş'taki Yangın, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı
6
2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu Gerçekleşti
7
İzmir'de Silahlı Yaralamada Şüpheli Tutuklandı

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı