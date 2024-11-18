2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu"nu düzenledi. Sempozyum, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ahıska Bölgesinin Önemi

Açılışta konuşan Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya, Ahıska bölgesinin Türkiye için uzak bir coğrafya olmadığını vurguladı. Sarıkaya, Türk dünyasının Türk Devletleri Teşkilatı ile anıldığını ve bu teşkilata üye devletlerin bağımsız olmasına rağmen, bağımsız olmayan çok sayıda Türk topluluğunun varlığını hatırlattı.

Ahıska Türklerinin Tarihi Süreçteki Zorlukları

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Ahıska Türklerinin sürekli sürgünlere maruz kaldığını belirtti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türklerinin 9 farklı ülkede yaşasalar da dillerini, dinlerini ve kültürel değerlerini koruma mücadelesi verdiğini ifade etti. Kassanov, "Bizi yurdumuzdan, topraklarımızdan, evimizden ayırdılar. Bugün bulunduğumuz yerlerde destek bulamıyoruz," dedi.

Ahıska Türklerine Destek Çağrısı

Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa, ülkesinin Ahıska konusuna her zaman titizlikle yaklaştığını dile getirdi. Türk devletleri arasında ortak bir Türk toplulukları stratejisi geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yarım milyondan fazla Ahıskalı Türkün kimliklerini koruma mücadelesi verdiğine dikkat çekti. Bu mücadelenin yalnızca tarihsel olmadığını, aynı zamanda günümüzde de süregelen bir insan hakları meselesi olduğunu belirtti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.