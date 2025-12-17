Dijital Miras: Sosyal Medya Hesapları ve Kripto Varlıklar Miras Kalabilir

Dijital varlıklar hukukun gündeminde: Sosyal medya hesapları miras kalabilir

Dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya hesapları, e-posta arşivleri, bulut depolama alanları ve kripto varlıklar miras hukukunun gündemine girdi. Milyonlarca kullanıcının bulunduğu çevrimiçi platformlarda ölüm sonrası hesapların akıbeti tartışma konusu olurken uzmanlar, dijital varlıkların artık hukuki ve ekonomik bir değer taşıdığına dikkat çekiyor.

Hukuki çerçeve

Avukat Burak Evci, dijital varlıkların klasik malvarlığı kavramının ötesine geçtiğini belirterek, Türk Medeni Kanunu'na göre mirasın yalnızca taşınır ve taşınmaz mallarla sınırlı olmadığını vurguladı. Evci, "Kanunda geçen ‘diğer malvarlığı hakları’ ifadesi, dijital varlıkları da kapsayacak genişliktedir. Bu kapsamda sosyal medya hesapları, dijital cüzdanlar, kripto varlıklar ve ticari değeri bulunan çevrimiçi hesaplar da mirasçılara intikal edebilir" dedi.

Özel hayat ile miras hakkı arasında denge

Evci, uygulamada en çok tartışılan konulardan birinin dijital hesaplara erişim olduğunu belirterek, özel hayatın gizliliği ile miras hakkı arasında dengeli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi. Evci, "Aile fotoğrafları, kişisel arşivler ve hatıra niteliğindeki dijital veriler de miras hukukunun koruması altındadır" ifadelerini kullandı.

Hukuki belirsizlik ve emsal karar

Teknoloji şirketlerinin ölüm sonrası hesaplara ilişkin farklı uygulamalar benimsemesinin ciddi hukuki belirsizlik yarattığını kaydeden Evci, dijital mirasa ilişkin açık ve geniş bir yasal düzenlemenin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Evci, Türkiye'de özel bir düzenleme olmamasına karşın yargı kararlarının boşluğu doldurmaya başladığını belirterek özellikle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin, murisin iCloud hesabında yer alan dijital unsurların terekeye dahil edilebileceğine hükmettiği kararın emsal nitelikte olduğunu söyledi. Evci son olarak, "Dijital varlıkların terekeye dahil edilmesi, erişim usulleri ve paylaşım esasları kanuni güvence altına alınmadıkça bu alandaki uyuşmazlıklar artarak devam edecektir" uyarısında bulundu.

AVUKAT BURAK EVCİ