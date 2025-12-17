DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,22 -0,03%
ALTIN
5.944,57 -0,44%
BITCOIN
3.697.251,56 1,27%

Sincan’da motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Ankara Sincan Cumhuriyet Bulvarı Yenikent'te motosiklet, kırmızı ışıkta duran otomobile çarparak bir kişinin yaralanmasına yol açtı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:51
Sincan’da motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Sincan’da motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Olay yeri: Cumhuriyet Bulvarı Yenikent

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara’da motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Ankara’da motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Maccabi Tel Aviv ve İsrail Protesto Edildi
2
Sakaryalı Kadınlardan Mardinli Öğrencilere El Örgüsü Yardım
3
Ordu Ünye'de Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
4
Gülşah Durbay’ın Ardından: Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık’ta Yeni Başkan Seçecek
5
Memişoğlu: Türkiye'nin üçte birinin sigara içmesini bir Sağlık Bakanı olarak istemiyorum
6
MHP'li Muratgül'den AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Şankazan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
7
Feti Yıldız: Yılbaşından Sonra Komisyon Raporunu Meclis'e Göndereceğiz

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor