Sincan’da motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı
Olay yeri: Cumhuriyet Bulvarı Yenikent
Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
