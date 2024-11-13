20 Bin Öğretmen için Tercih Süreci Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen alımı için tercih başvuru sürecinin yarın başlaması ile adayları bilgilendiriyor. Kesinleşen sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak.

MEB, öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanını %50, sözlü sınav puanını da %50 oranında dikkate alarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 25 Ekim'de açıklamıştı. Aynı tarihte 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu da yayımlanmıştı.

28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yapılan itiraz süreci ise 1 Kasım'da sona ermiş ve 11 Kasım'a kadar yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilmiştir.

Yarından itibaren kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, adayların ekranına yansıyacak. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.