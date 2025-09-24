20. Uluslararası Adli Tıp Günleri Antalya'da: Dijitalleşme ve Yapay Zeka Öne Çıktı

Antalya'da düzenlenen 20. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nde adli tıp ve adli bilimlerde yapay zeka, dijital adli incelemeler ve bilirkişilik tartışıldı. Kongre 28 Eylül'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:08
20. Uluslararası Adli Tıp Günleri Antalya'da sürüyor

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Adli Tıp Günlerinin üçüncü gün oturumlarında, adli tıp ve adli bilimler alanındaki son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Kongre, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde devam ediyor.

Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı organizasyonun teması "Dünyada insan hakları ve bilirkişilik" olarak belirlendi. Kongrede, adli tıp ve adli bilişim alanındaki dijitalleşme ile yapay zekâ uygulamaları gibi güncel konular tartışıldı.

Adli Psikiyatri ve Bilirkişilik paneli

Oturum başkanlıklarını Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Becerikli ile Yargıtay Onursal Başkanvekili ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyup Yeşil'in yaptığı "Adli Psikiyatri ve Bilirkişilik" panelinde, yapay zekâ ile oluşturulmuş ses ve görüntülerden dijital adli incelemelere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapıldı.

Adli Travmatoloji ve Bilirkişilik

Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyesi Osman Atalay ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tokdemir'in başkanlığını yaptığı "Adli Travmatoloji ve Bilirkişilik" panelinde, adli tıp ile adli bilim alanlarındaki tecrübeler ve uygulamalar paylaşıldı.

Diğer oturumlar ve katılımcılar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürol Cantürk ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif İnanıcı oturum başkanlığında bir panel daha gerçekleştirildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gökhan İbrahim Öğünç ile Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Yusuf Atan'ın oturum başkanlığını yaptığı "Dünyada Adli Bilimler ve Bilirkişilik" paneli de kongre programında yer aldı.

Kongre sonunda, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek panel konuşmacılarına teşekkür mahiyetinde plaket takdim etti. Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri, 28 Eylül'de sona erecek.

