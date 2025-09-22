20. Uluslararası Adli Tıp Günleri: İnsan Hakları ve Bilirkişilik Masaya Yatırıldı

20. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nde 'Dünyada İnsan Hakları ve Bilirkişilik' tartışıldı

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen etkinliğin ilk oturumu, "Dünyada İnsan Hakları ve Bilirkişilik" başlığıyla gerçekleştirildi. Oturuma, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun başkanlık etti.

Fahrettin Altun: Hakikat ve adalet krizi

Fahrettin Altun, adli bilimlerin ve bilirkişiliğin adaletin sağlanmasındaki asli rolünü uluslararası örnekler üzerinden değerlendireceklerini belirterek, içinde bulunulan dönemin derin bir adalet ve hakikat kriziyle karakterize olduğunu vurguladı. Altun, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Adaletsiz bir küresel düzenin içindeyiz. Esas itibarıyla kaos ortamı içerisinde, hakkın, haklının değil, gücün, güçlünün gözetildiği bir uluslararası sistemi tecrübe ediyoruz. Savaşlar, göçler, terör, gıda krizleri, dezenformasyon, dijital tahakküm, sanal zorbalıklar... Bütün bu krizler insanı hedef alıyor. Bütün bu krizler, zorluklar insan haklarının sistematik ihlallerine, eşitsizliklere, adaletsizliklere zemin hazırlıyor."

Altun, ayrıca şunları kaydetti: "Adaletsizliğin küreselleştiği, hakikatin ve hakikat arayışının sıradanlaştığı, kötülüğün sıradanlaştığı bir çağı tecrübe ediyoruz. İnsan onuru için, insan hakları için, eşitlik ve adalet için mücadele etmek artık çok daha da kıymetli, çok daha da kutsal bir görev haline gelmiş durumda."

Gazze'de iddialar: Ebu Hazim Eşref Nasrullah'ın sunumu

Filistin Gazze Yüksek Mahkemesi Hakimi, Gazze'deki İşgal Suçlarını Belgeleme Bağımsız Komisyonu Başkanı ve Uluslararası Soykırıma Karşı Adalet Forumu Başkanı Ebu Hazim Eşref Nasrullah "Filistin Gazze'de İşlenen İnsan Hakları İhlalleri ve Bilirkişilik" başlıklı konuşmasında, Gazze'de yaşananların ne geçici bir saldırı ne de sınırlı bir çatışma olduğunu vurguladı.

Nasrullah, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yaşanılanların tamamen askeri araçlarla, boğucu bir abluka ile sistematik politikalarla yürütülen, Filistin insanını ve onun onurlu yaşam hakkını hedef alan tam teşekküllü bir soykırımdır."

Konuşmada ayrıca şu iddialar dile getirildi: "Evlerinde, sığınaklarında ve hastanelerinde bulunan sivilleri hedef alan korkunç katliamlar... 60 binden fazla şehit, bunların 20 binden fazlası çocuk ve 15 binden fazlası kadındır. Sivillerin kasten ve rastgele bombalanması sırasında uluslararası alanda yasaklı silahlar kullanılmıştır. Aç bırakmanın savaş aracı olarak kullanılması hem savaş suçu hem de soykırım suçu niteliğindedir. Tam ve boğucu bir abluka uygulanmış, su, ilaç, elektrik ve yakıt kesilmiştir. Birleşmiş Milletler resmen Gazze'de kıtlık ilan etmiş, bu da İsrail'in sivillerin yavaş yavaş yok etmek için aç bırakmayı kasten kullandığının en kesin kanıtıdır."

Nasrullah, uluslararası toplumun "tarihi, ahlaki ve hukuki sorumluluğunun" Gazze'de soykırımı derhal durdurmak ve yaşananların resmen soykırım ve insanlığa karşı suç olarak tanınması olduğunu belirtti.

Srebrenitsa çalışmaları ve diğer sunumlar

Bosna Hersek Bihaç Üniversitesi Kayıp Kişiler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mujo Begić, Srebrenitsa Soykırımı sonrasında toplu mezarlarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Begić, toplu mezarlarda 3 aylık bebekten 80 yaşındaki kişiye kadar binlerce cenaze bulunduğunu ve en son adli tıp teknolojileriyle yürütülen çalışmalar sonucu kayıpların yüzde 80'ine ulaşıldığını aktardı.

Etkinlikte ayrıca Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Selim Doğanay "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Adli Tıp Kurumu Raporlarının Değerlendirilmesi" başlıklı sunumu yaptı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Avrasya Adli Bilimler Bölge Müdürü Dr. Melahat Elif Günçe Eskiköy ise "Uluslararası Kızılhaç Komitesinin İnsancıl Hukuk Kapsamında Adli Tıp Faaliyetleri" hakkında bilgi verdi.

Oturum, adli tıp uygulamalarının uluslararası insan hakları standartlarıyla ilişkilendirilmesi, bilirkişiliğin rolü ve küresel krizlerin insan hakları üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği sunum ve tartışmalarla sürdü.

