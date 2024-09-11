2023 Nimet Üyken Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu

2023 Nimet Üyken Basın Ödülleri'nde Kazananlar Belli Oldu

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 2023 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen bir törenle sahiplerine verildi.

Ödül Kazananlar ve Tören Detayları

Anadolu Ajansı'ndan Elif Somuncu, Paha biçilemeyen atlar bu hastanede tedavi ediliyor başlıklı haberiyle Yazılı Medya kategorisinde ödül aldı. Somuncu'ya ödülünü TJK Yönetim Kurulu Üyesi Selman Taşbek takdim etti.

Tören sırasında konuşan TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, 2023 yılındaki eserleriyle yarışmaya katılan tüm basın emekçilerine teşekkür etti. Gülerce, “Ödül kazanan eser sahiplerini tebrik ediyor, mesleki başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2009 yılında aramızdan ayrılan merhum gazeteci Nimet Üyken'i anarak, bu ödülün her yıl devam edeceğini dile getirdi.

Seçici Kurul ve Değerlendirme Süreci

Seçici kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, At Yarışı Yazarları Derneği ve TJK'nın asli üyelerinden oluştu. Toplam 45 eser titizlikle değerlendirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş'in başkanlığında gerçekleştirilen kurulda, birçok değerli gazeteci yer aldı.

Ödüllerin Dağılımı

Yarışmanın sonuçları şu şekilde belirlendi:

Yazılı Medya: Elif Somuncu - Anadolu Ajansı

Elif Somuncu - Anadolu Ajansı Röportaj: Zeynep Bilgehan, Şebnem Nuraydın - Hürriyet

Zeynep Bilgehan, Şebnem Nuraydın - Hürriyet İnceleme-Araştırma: Süleyman Arat - Hürriyet

Süleyman Arat - Hürriyet Köşe yazısı: Reşat Yurday Köstem - Bosphorse

Reşat Yurday Köstem - Bosphorse Sayfa düzeni: Buğra İlikçi - Sözcü

Buğra İlikçi - Sözcü Görsel Medya: Berke Kosova - D-Smart TV

Berke Kosova - D-Smart TV Dijital Medya: Hakan Gündoğar - Özel YouTube Kanalı

Hakan Gündoğar - Özel YouTube Kanalı İşitsel Medya: Lig Radyo - Deprem Özel Yayını

Nimet Üyken Özel Ödülü

Bu yıl ayrıca Nimet Üyken Özel Ödülü'ne layık görülen isimler:

Burcu Ilgın Hoşafoğlu - Yeni Asır

Afşın Yakuboğlu - Milliyet

Sonat Bahar - Sabah

Aykut Aydin - D-Smart TV

Deniz Elmas - Tarih TV

Sezgin Gelmez - Beyaz TV YouTube kanalı

Gamze Türk - Hürriyet.com.tr

Ödüller, basın camiasına verilen değeri ve atçılık alanında yapılan kıymetli çalışmaları teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenmeye devam edecek.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2023 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, törende konuşma yaptı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2023 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, törende konuşma yaptı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2023 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, törende konuşma yaptı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2023 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, törende konuşma yaptı.