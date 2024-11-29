2023'te Parada Sahtecilik Operasyonları: 104 Şüpheli Tutuklandı

Parada Sahtecilik Suçuna Karşı Yoğun Mücadele

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılın 10 ayında 'parada sahtecilik' suçuyla ilgili gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Toplamda 340 operasyon yapıldığını belirten Yerlikaya, bu operasyonlar sonucunda 104 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Operasyonların Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, 32'si planlı olmak üzere gerçekleştirilen operasyonların kapsamını paylaştı. Bu kapsamda 48 şüpheliye adli kontrol kararı verildiği de ifade edildi.

Ele Geçirilen Sahte Paralar

Operasyonlar sonucunda, 1 milyon 479 bin 260 lira, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 avro değerinde sahte paranın ele geçirildiğini aktardı.

Matbaaların Deşifresi

Yerlikaya, operasyonlar sırasında ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 matbanın da deşifre edildiğini belirtti. Bu durum, sahtecilik suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.