DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,25 -1,01%
BITCOIN
3.836.365,73 -1,34%

Yeşilyurt Genç Meclisi 2026 Üyelerini Arıyor

Yeşilyurt Genç Meclisi, 15-30 Aralık'ta 2026 dönemi için 18-30 yaş arası yeni üyeleri online başvurularla arıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:07
Yeşilyurt Genç Meclisi 2026 Üyelerini Arıyor

Yeşilyurt Genç Meclisi 2026 Üyelerini Arıyor

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle, Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yeşilyurt Genç Meclisi, 2026 çalışma dönemi için yeni üyelerini belirlemek üzere başvuru sürecini başlattı.

Katılım Çağrısı

Gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımını artırmayı ve Malatya’nın sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmayı hedefleyen Yeşilyurt Genç Meclisi, toplumda söz sahibi olmak isteyen tüm gençleri başvurmaya davet ediyor.

Başvuru Tarihleri ve Koşullar

Başvurular: 15 Aralık - 30 Aralık (online)

Kriterler: 18-30 yaş aralığında olmak; gönüllülük bilinci; sosyal, kültürel ve toplumsal çalışmalara ilgi; Genç Meclisi projelerinde aktif görev alma isteği.

Başvuru ve Seçim Süreci

Başvurular, online başvuru formu ile alınacak. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar mülakata davet edilecek; mülakatların tamamlanmasının ardından 2026 Yeşilyurt Genç Meclisi üyeleri belirlenecek.

Belediye Başkanı’nın Mesajı

Prof. Dr. İlhan Geçit Genç Meclisi’nin gençlerin fikirlerini özgürce ifade ettiği, projeler ürettiği ve şehir yönetimine aktif katkı sunduğu bir platform olduğunu vurguladı.

Başkan Geçit’in açıklaması: " Malatya’nın sosyal, kültürel ve toplumsal hayatını daha ileriye taşıyacak olan gençlerimizin enerjisi, vizyonu ve sorumluluk bilincidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak, gençlerimizin karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmasını son derece önemsiyoruz ve bu anlayışla Genç Meclis çalışmalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz. 2026 çalışma dönemi için başlattığımız bu yeni süreçle; gönüllülük ruhuna sahip, sosyal ve kültürel çalışmalara ilgi duyan, şehrine değer katmak isteyen tüm gençlerimizi Yeşilyurt Genç Meclisi çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. Burada alacakları eğitimler, katılacakları atölyeler ve yürütecekleri projeler, hem kişisel gelişimlerine katkı sunacak hem de Yeşilyurt’un yarınlarına ışık tutacaktır. Gençlerimizin ortaya koyacağı her fikir bizim için değerlidir. Genç Meclisi’nde dile getirilen öneriler, belediyemizin projelerine yön veren önemli birer yol haritası olacaktır. Çünkü biz, "gençlerle birlikte yönetim" anlayışını sadece bir söylem olarak değil, somut bir belediyecilik modeli olarak benimsiyoruz. Bu vesileyle, 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimizi başvurularını yapmaya, fikirleriyle, projeleriyle ve heyecanlarıyla Yeşilyurt Genç Meclisi’nde yer almaya davet ediyorum. Gelin, Yeşilyurt’un geleceğini hep birlikte konuşalım, birlikte üretelim ve birlikte inşa edelim"

YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN DESTEKLERİYLE, YEŞİLYURT KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN...

YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN DESTEKLERİYLE, YEŞİLYURT KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN YEŞİLYURT GENÇ MECLİSİ, 2026 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİN YENİ ÜYELERİNİ BELİRLEMEK ÜZERE BAŞVURU SÜRECİNİ BAŞLATTI. GENÇLERİN YEREL YÖNETİM SÜREÇLERİNE AKTİF KATILIMINI ARTIRMAYI, SOSYAL, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ALANLARDA SÖZ SAHİBİ OLMALARINI HEDEFLEYEN GENÇ MECLİS, MALATYA’NIN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATINA KATKI SUNMAK İSTEYEN TÜM GENÇLERİ BAŞVURUYA DAVET EDİYOR.

YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN DESTEKLERİYLE, YEŞİLYURT KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN...

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Ereğli'de Kurt Ağıla Girip 2 Koyunu Telef Etti
2
Erzurum Müzesinde 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' Heykeli İlgi Odağı
3
Kayseri'de 'Yan Bakma' Cinayeti: Tutuklama Talebiyle Dava Sürüyor
4
LC Waikiki'den Kadife ve Kaşe Kabanlarla Sonbahar-Kış Trendleri
5
Çıraktan Patrone: 45 Yıllık Pideci Ustası Hamit Tosun
6
Bolu Göynük’te Odun Yüklü Tır Kaygan Yolda Devrildi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri