Yeşilyurt Genç Meclisi 2026 Üyelerini Arıyor

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle, Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yeşilyurt Genç Meclisi, 2026 çalışma dönemi için yeni üyelerini belirlemek üzere başvuru sürecini başlattı.

Katılım Çağrısı

Gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımını artırmayı ve Malatya’nın sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmayı hedefleyen Yeşilyurt Genç Meclisi, toplumda söz sahibi olmak isteyen tüm gençleri başvurmaya davet ediyor.

Başvuru Tarihleri ve Koşullar

Başvurular: 15 Aralık - 30 Aralık (online)

Kriterler: 18-30 yaş aralığında olmak; gönüllülük bilinci; sosyal, kültürel ve toplumsal çalışmalara ilgi; Genç Meclisi projelerinde aktif görev alma isteği.

Başvuru ve Seçim Süreci

Başvurular, online başvuru formu ile alınacak. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar mülakata davet edilecek; mülakatların tamamlanmasının ardından 2026 Yeşilyurt Genç Meclisi üyeleri belirlenecek.

Belediye Başkanı’nın Mesajı

Prof. Dr. İlhan Geçit Genç Meclisi’nin gençlerin fikirlerini özgürce ifade ettiği, projeler ürettiği ve şehir yönetimine aktif katkı sunduğu bir platform olduğunu vurguladı.

Başkan Geçit’in açıklaması: " Malatya’nın sosyal, kültürel ve toplumsal hayatını daha ileriye taşıyacak olan gençlerimizin enerjisi, vizyonu ve sorumluluk bilincidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak, gençlerimizin karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmasını son derece önemsiyoruz ve bu anlayışla Genç Meclis çalışmalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz. 2026 çalışma dönemi için başlattığımız bu yeni süreçle; gönüllülük ruhuna sahip, sosyal ve kültürel çalışmalara ilgi duyan, şehrine değer katmak isteyen tüm gençlerimizi Yeşilyurt Genç Meclisi çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. Burada alacakları eğitimler, katılacakları atölyeler ve yürütecekleri projeler, hem kişisel gelişimlerine katkı sunacak hem de Yeşilyurt’un yarınlarına ışık tutacaktır. Gençlerimizin ortaya koyacağı her fikir bizim için değerlidir. Genç Meclisi’nde dile getirilen öneriler, belediyemizin projelerine yön veren önemli birer yol haritası olacaktır. Çünkü biz, "gençlerle birlikte yönetim" anlayışını sadece bir söylem olarak değil, somut bir belediyecilik modeli olarak benimsiyoruz. Bu vesileyle, 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimizi başvurularını yapmaya, fikirleriyle, projeleriyle ve heyecanlarıyla Yeşilyurt Genç Meclisi’nde yer almaya davet ediyorum. Gelin, Yeşilyurt’un geleceğini hep birlikte konuşalım, birlikte üretelim ve birlikte inşa edelim"

