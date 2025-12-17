Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı

İstanbul’un Şişli ilçesinde ters yöne girdiği ileri sürülen bir otomobilin yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 16.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sürücü iddiaya göre ters yöne girerek ilerledi.

Kontrolden çıkan otomobil önce bir motosiklete, ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

