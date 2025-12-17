DOLAR
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı

İzmir Çeşme’de polis, jandarma ve özel harekatın ortak şafak operasyonunda, 6 suçtan aranan ve 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:53
Çeşme’de özel harekat destekli operasyon: Firari H.A. yakalandı

Operasyon ve yakalama detayları

İzmir’in Çeşme ilçesinde, polis ve jandarmanın özel harekat destekli ortak operasyonuyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, firari durumda olan H.A. isimli şahsın Çeşme ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edildi.

Yakalanması için düğmeye basılan şüphelinin dosyası dikkati çekti: 6 farklı suçtan aranma kaydı bulunan H.A.’nın hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Çeşme Organize Suçlar Büro Amirliği, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli şekilde düzenlediği şafak operasyonu sonucu şüpheli gizlendiği adreste yakalandı.

Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşmiş cezasını çekmek üzere cezaevine sevk edilecek.

