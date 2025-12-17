DOLAR
Osmaniye Bahçe'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı — 1 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı; belediye personeli Ramazan Ö. yaralandı, ayağının kırıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:19
Kaza Detayları

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, çöp toplama aracı ile bir otomobil çarpıştı. Olay, İslam Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza sırasında çöp kamyonunun arkasında görev yapan belediye personeli Ramazan Ö., çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Yetkililer, yaralının ayağının kırıldığını bildirdi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Ramazan Ö., ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

