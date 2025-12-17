DOLAR
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı

Burdur'da halı saha maçında çıkan kavgada ağır yaralanan Ö.G. ile ilgili 2 kişi, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:54
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı

Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi tutuklandı

Olayın Detayları

Burdur'da bir halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Emek Mahallesi Ali Kemal Bulvarı'nda bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç esnasında iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve olaya diğer gençler de dahil oldu.

Kavga sırasında Ö.G. yere düşerek yaralandı ve yerde darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı Ö.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan 6 kişi, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere merkezine götürüldü. İfadelerinin ardından 6 şahıstan 4'ü serbest bırakılırken, S.D.C. ve B.E. adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece S.D.C. ve B.E., "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavgada ağır yaralanan Ö.G.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntüler

Kavga anları halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin tartışmasının kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştüğü anlar yer alıyor.

BURDUR'DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN HALI SAHA MAÇI ESNASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ ÇIKARILDIĞI...

BURDUR'DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN HALI SAHA MAÇI ESNASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANIRKEN YARALANAN GENCİN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR.

