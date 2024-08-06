2024-2025 Av Sezonu Başlıyor

2024-2025 Av Sezonunun Başlangıcı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2025 av sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı. Av sezonu, Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos tarihinde başlayacak.

Bölgeler Arası Av Sezonu Tarihleri

Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise sezon 24 Ağustos’ta açılacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki av sezonu ise 31 Ağustos’ta başlayacak.

Avcılık Kuralları ve Yasa Dışı Avlanma

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkez Av Komisyonu'nun avlanma usul ve esaslarını belirlediği ifade edildi. Avcıların, avlanma haklarını elde edebilmeleri için gerekli belgeleri almaları ve avlanma izin ücretlerini ödemeleri gerekiyor.

Hangi Hayvanlar Avlanacak?

2024-2025 av sezonu, bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak. Avlanmanın yalnızca belirli günlerde yapılabileceği belirtilirken, çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde avlanma izni verileceği duyuruldu.

İzin Alma Süreci

Avcıların, avlanma izni almak için Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS), Avcı Avlakta mobil uygulaması veya 0850 888 06 06 çağrı merkezi aracılığıyla gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Hükümet, yasa dışı avlanmayı önlemek ve sürdürülebilir avcılığı desteklemek amacıyla bu uygulamaları hayata geçiriyor.