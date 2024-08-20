2024-2025 Eğitim Yılı GSB Yurt Başvuruları Başladı

GSB Yurt Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuruların detayları ve yapılacağı tarihler hakkında bilgi verilmiştir. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konaklama imkânlarına yönelik başvuru sürecinin başladığı belirtildi.

Önemli Tarihler

Öğrencilerin dikkatle takip etmesi gereken önemli tarihler ve gerekli belgeler için GSB'nin resmi web sitesini ziyaret etmeleri önerilmektedir.