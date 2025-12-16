DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,27 -0,15%
ALTIN
5.872,59 0,59%
BITCOIN
3.729.117 -1,69%

Jandarmadan 210 Öğrenciye Siber Güvenlik Eğitimi — Gaziantep

Gaziantep'te Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Şahinbey ve Nizip'te 210 öğrenciye siber güvenlik, sosyal medya güvenliği ve dolandırıcılıkla mücadele eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:57
Jandarmadan 210 Öğrenciye Siber Güvenlik Eğitimi — Gaziantep

Jandarmadan 210 Öğrenciye Siber Güvenlik Eğitimi

Gaziantep'te gençlere yönelik bilinçlendirme çalışması

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde eğitim gören 210 öğrenci'ye yönelik kapsamlı bir siber güvenlik eğitimi düzenledi.

Eğitimde öğrencilere sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Program kapsamında siber zorbalık, siber farkındalık, yatırım dolandırıcılığı ve dijital bağımlılık gibi güncel konularda bilgilendirme yapıldı ve pratik öneriler paylaşıldı.

Eğitimin sonunda katılımcılara bilgilendirici materyaller sunuldu; öğrencilere jandarma dergisi ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
2
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
3
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
4
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
5
Iğdır'da 2025'in 4. Avcı Eğitim Kursu Başarıyla Tamamlandı
6
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi