Jandarmadan 210 Öğrenciye Siber Güvenlik Eğitimi

Gaziantep'te gençlere yönelik bilinçlendirme çalışması

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde eğitim gören 210 öğrenci'ye yönelik kapsamlı bir siber güvenlik eğitimi düzenledi.

Eğitimde öğrencilere sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Program kapsamında siber zorbalık, siber farkındalık, yatırım dolandırıcılığı ve dijital bağımlılık gibi güncel konularda bilgilendirme yapıldı ve pratik öneriler paylaşıldı.

Eğitimin sonunda katılımcılara bilgilendirici materyaller sunuldu; öğrencilere jandarma dergisi ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

