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2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü Tayfun Pirselimoğlu'na Verildi

Tayfun Pirselimoğlu, 'Cerrah' romanı ile 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Ödül töreni TÜYAP Kitap Fuarı'nda gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:22
2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü Tayfun Pirselimoğlu'na Verildi

Tayfun Pirselimoğlu'nun Başarısı

Bu yılki Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, Tayfun Pirselimoğlu'nun Cerrah adlı romanına verildi. Ödül, TÜYAP Kitap Fuarı Heybeliada Salonu'nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Ödül Töreninde Anma Etkinliği

Ödül töreni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Cevdet Kudret ailesinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Törende, Cevdet Kudret'in hayatı hakkında kısa bir film gösterimi yapıldı. Bu ödül, Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Cevdet Kudret'in anısını yaşatmak amacıyla her yıl dönüşümlü olarak veriliyor.

Seçici Kurulun Değerlendirmesi

Seçici kurul, Asuman Kafaoğlu-Büke, Fatih Altuğ, Handan İnci, İbrahim Yıldırım ve Ömer Türkeş'ten oluşuyordu. 72 roman arasından seçilen Cerrah, çağın kimlik bunalımlarını yenilikçi bir dille işlediği için ödüle değer bulundu. Törende konuşan Fatih Altuğ, romanın kaliteli bir eser olduğunu vurgulayarak, "Cevdet Kudret'in edebiyat anlayışı ile Tayfun Pirselimoğlu'nun katkılarının bir araya geldiği bu ödül, oy birliği ile verildi." dedi.

Tayfun Pirselimoğlu'nun Duygusal Konuşması

Tayfun Pirselimoğlu, ödülü aldığı anı Trabzon'da geçirdiği çocukluk günleriyle ilişkilendirerek, "Cevdet Kudret adına verilen bu ödül, çağın yarattığı huzursuzluğa dikkat çekiyor. Kelimelerin anlamını yitirdiği bu tuhaf zamanlarda bir yazara verilen mükafatın önemi yadsınamaz." şeklinde konuştu.

Panel Etkinliği

Ödül töreninin ardından, Dr. Habil Sağlam, Doç. Dr. Erol Gökşen ve Prof. Dr. Muharrem Kaya'nın katıldığı bir panel düzenlendi, edebiyatseverler için değerli bilgiler paylaşıldı.

"Cerrah" adlı romanıyla bu yılki "Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü"ne değer bulunan yazar, yönetmen ve...

"Cerrah" adlı romanıyla bu yılki "Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü"ne değer bulunan yazar, yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu, ödülünü TÜYAP Kitap Fuarı Heybeliada Salonu'nda düzenlenen törenle aldı. Pirselimoğlu, törende konuşma yaptı.

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