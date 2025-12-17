DOLAR
Erzurum'da 17 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Jandarmaya Yakalandı

Erzurum'da Palandöken'de, uyuşturucu ve silah suçlarından hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:51
Palandöken'de koordineli operasyon

Erzurum'da, İl Jandarma Komutanlığı; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda; 15 Aralık 2025 tarihinde Palandöken ilçesinde hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

