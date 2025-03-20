2024 İş Gücü Verileri Açıklandı: Tarihin En Yüksek İstihdam Oranı

İş Gücüne Katılım Oranı %54,2'ye Yükseldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı iş gücü verilerini değerlendirerek, iş gücüne katılım oranının 0,9 puan artışla %54,2 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bu gelişme, Türkiye'nin tarihindeki en yüksek istihdam ve iş gücüne katılım oranına ulaşıldığını gösteriyor.

İşsizlik Oranı Düşüşte

Bakan Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı işsizlik oranının bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak %8,7 seviyesine gerilediğini aktardı. Bu sonuç, Orta Vadeli Program hedefleri arasında yer alan %9,3'ün altında kalarak son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesi olarak kaydedildi.

İstihdamda Tarihi Zirve

Ayrıca, yıllık bazda istihdam sayısının 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine yükseldiği ifade edildi. İş gücünün de 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi olduğu gözlemlendi. İstihdam oranı ise 1,2 puan artarak %49,5 olarak belirlendi.

İstihdamı Destekleme Hedefi

Işıkhan, istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında gerileme devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadele edeceğiz" diye konuştu.