2024-KPSS Din Hizmetleri Sınavı Bu Pazar Gerçekleşecek

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Hazırlıkları Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak toplam 142 bin 482 adayın, 30 ilde bulunan 35 farklı sınav merkezinde yarışacağı belirtildi.

Sınav Detayları ve Uygulama Bilgileri

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 40 soru için 60 dakika süre verilecek. Ek süreye ihtiyaç duyan adaylar, ek olarak 20 dakika süre kullanabilecekler. Kimlik kartı olmayan ya da kaybeden adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık tutulacak.

Sonuçların Açıklanacağı Tarih

Sınav sonuçları, 16 Ekim tarihinde açıklanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavda güvenliği sağlamak amacıyla 17 bin 684 kişinin görev alacağını duyurdu.

Aday Profilinin Dağılımı

Sınava katılacak adayların 49 bin 298'i ortaöğretim, 35 bin 603'ü ön lisans ve 57 bin 581'i lisans düzeyindedir. Toplamda 98 bin 128 kadın ve 44 bin 354 erkek aday sınav stresi yaşayacak.

Özel Durumlar ve Destek

Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, bu haktan 541 aday yararlanmıştır. Ayrıca, 249 engelli adayın mağduriyet yaşamaması için ÖSYM gereken tüm önlemleri almıştır.

Başkan Ersoy'un Açıklamaları

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Bu yıl tüm alanlarda uygulama gerçekleştirdik. 2024-KPSS DHBT ile KPSS sürecini tamamlamış olacağız. Katkıda bulunan tüm görevlilere teşekkür ediyor ve adaylara başarılar diliyorum." ifadeleriyle sınav sürecinin önemine değindi.