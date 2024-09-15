2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Tamamlandı

2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da toplamda 227 sınav merkezi, 5,683 bina ve 99,765 salon kullanıldı.

Sınava Katılan Aday Sayısı

Toplamda 1,864,867 adayın başvurduğu KPSS Ortaöğretim sınavı, 4 Ekim tarihinde sonuçların açıklanmasıyla son bulacak. Adaylar, saat 10.15'te başlayan sınavda 120 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testlerine tabi tutuldu. Sınavda adaylara 130 dakika süre verildi. Açıklama:

Sınav sonuçları, 4 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacak ve sonuçlara erişim, adımların atılmasına olanak tanıyacak.