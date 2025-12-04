Güçlükonak'ta 4 Bin Halhali Zeytin Fidanı Dağıtıldı — Bahçeciliği Geliştirme Projesi

Güçlükonak'ta Bahçeciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 4 bin halhali çeşidi zeytin fidanı dağıtıldı; fidanların yüzde 75'i hibe edildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:57
Güçlükonak'ta 4 bin halhali zeytin fidanı çiftçilerle buluştu

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, Bahçeciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 4 bin halhali çeşidi zeytin fidanı dağıtıldı. Proje ile fidanların yüzde 75'i hibe edilerek ilçede sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin amacı ve uygulama

Güçlükonak Kaymakamlığının destekleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü girişimiyle hayata geçirilen proje, zeytin bahçeleri kurulmasına yönelik çalışmalarla birlikte ilerliyor. Proje, üreticilere doğrudan destek sağlarken bölgedeki tarımsal çeşitliliğe yeni bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaymakam Semih Memiş'in açıklaması

Zeytin fidanı dağıtım töreninde konuşan Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş, "Temel amacımız, bölgemizdeki tarımı farklı ürünlerle birlikte geliştirmek. Zeytin bölgemize uygun bir üründür. Bunu da geliştirmek için 4 bin fidana kadar yüzde 75 hibe, vatandaşta destek vererek, bunları bölgemizde dikelim, bölge insanı bunlardan faydalansın diye düşündük. Bölgemizde tarımsal ürün olarak aslında zeytin hem yapılabilir, işletilebilir hem de ticaret olarak bir katma değer sağlayabilir. Bölgemizde 500 dekara yakın bir zeytin bahçelerimiz var. Biz bunu daha çok geliştirmek istiyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarında temel hedefi bölgemizde zeytini geliştirmek. Bu gün 4 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Amacımız önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek. Bölgemizde başta zeytin olmak üzere, bıttım, fıstık, gibi ürünleri geliştirmek istiyoruz" dedi.

Tesis planları ve gelecek hedefleri

Kaymakam Memiş, bölgede yoğun zeytin üretimi yapan çiftçiler nedeniyle zeytin kırma ve zeytinyağı işletme tesisi kurulmasına yönelik proje hazırlıklarının sürdüğünü, projenin tamamlanmasıyla tesisin ilçeye kazandırılacağını belirtti.

Tarım Müdürü Oktay Sezgin'in değerlendirmesi

Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ise, "Güçlükonak ilçemizde tarımın bereketi olan zeytin ağacı fidanlarını çiftçilerimize Güçlükonak Kaymakamlığımız, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğün marifetiyle dağıtım programında, töreninde bir araya geldik. Bu gün ev sahipliği yapan kaymakamımızın tarıma vermiş olduğu desteklerden katkılardan dolayı memnuniyetimi dile getirmek isterim. Ülkemizin tarımsal üretimi, tarım ve hayvancılık alanındaki kırsal alanındaki yapacağı bütün faaliyetler milli ekonominin temeli olan tarımla daha da güçlenecektir. Hem tarım güçlenecek hem de milli ekonomisine katkı sağlayacaktır. Zeytin ağacı çok kıymetlidir, fakir toprakların zengin çocuğu olarak ifade edilir. Çok az bir yağmur yasışıyla vereceği meyveler ailelere toplumumuza katkı olur. Bu zeytinler hem sofralık hem de yağlık olarak tüketilir. Bölgemizin iklimi zeytin tarımı için uygundur" şeklinde konuştu.

Tören ve uygulamalı eğitim

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, katılımcılara zeytin fidanı dikim aşamalarını uygulamalı olarak gösterdi. Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş ve beraberindekiler fidan dikti ve dikilen fidanları suladı.

Katılımcılar

Düzenlenen fidan dağıtım törenine Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş, İlçe Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Kudret Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Karadeniz, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

